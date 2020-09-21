Son dakika... Giresun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu 'nda, Ercan Akçay (34) idaresindeki 28 EN 585 plakalı hafif ticari araç, Taner Uludoğan (36) yönetimindeki 34 BVE 413 plakalı boş gaz tankerine arkadan çarptı.

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