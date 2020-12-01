Son dakika... Giresun'da izinsiz kazıya suçüstü - Son Dakika

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurköy'de izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alması üzerine yaptığı incelemede 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukurköy köyünde yapılan operasyonda E.Y.Ö., A.Y., B.M., İ.Ö., ve S.M., isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet jeneratör ile aramalarda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla ifadesi alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. - GİRESUN