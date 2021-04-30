Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor - Son Dakika

Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor

30.04.2021 19:10
Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Görele ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Kaynar köyündeki evinden ayrıldıktan sonra Zahide Atmacaoğlu'nun akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AKUT ve AFAD tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilk olarak yaşlı kadının ayrıldığı ev etrafındaki fındık bahçelerinde ve dere yataklarında arama çalışması başlattı. Yakınları Zahide Atmacaoğlu'nun başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Kardeşi Nasip Dalman, "Ablam zihinsel engelliydi. Köyde gezerdi herkes tanır ve severdi, ancak dün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz." dedi - GİRESUN

Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor

Engelli, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor - Son Dakika


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