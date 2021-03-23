Son dakika... Giresun'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Son dakika... Giresun'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alındı

23.03.2021 15:15
Son dakika... Giresun'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alındı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Giresun'da, salgınla mücadele için yeni tedbirler alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Giresun'da, salgınla mücadele için yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Giresun'da son haftalarda artış gösteren Kovid-19 vakalarına karşı alınacak yeni tedbirleri görüştü.

Buna göre, Cemal Gürsel ve Fatih caddelerinde mobil kontrol noktaları oluşturulmasına ve HES kodu sorgulanması yapılmasına, site yöneticilerinin, site ve apartmanlarda, ev ziyaretleri ve toplu organizasyonlar konusunda titiz ve dikkatli denetim ve uyarılarda bulunmasına ve kolluk kuvvetlerini haberdar etmelerine karar verilen toplantıda, cenaze defin ve taziye ziyaretleri ile cuma namazları denetimlerinin Müftülük amirleri tarafından daha titiz ve dikkatli bir şekilde yapılması, özel sektöre ait işletmelerde işe giriş ve çıkışlarda kalabalık oluşmasının önüne geçmek için vardiya uygulamasına ya da mesai saatlerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, hastanelere Kovid-19 testi yaptırmak için başvuruda bulunan vatandaşların, test verdikten sonra sonuç çıkıncaya kadar toplu taşıma araçlarını kullanmalarının, market, manav, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokakta dolaşmalarının engellenmesine ve taahhütname imzalatılmasına, düğün, nikah merasimi, okullar, yurtlar, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzur, yaşlı bakım ile sevgi evleri, gıda sektörü olarak hizmet veren işletmeler ve spor salonlarının denetimlerinin de ilgili kurumlarca dikkatli şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Aşılama, tedbir ve tedavi konusunda insanların doğru bilgiye ulaşması için medya, sosyal medya gibi kanalların etkinliğinin arttırılması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan bilgilendirme ekranlarında salgın ile ilgili kamu spotu ve bilgilendirilme afişlerinin gösterimi de kararlar arasında yer aldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre ilgili kanun maddeleri gereğince işlem yapılarak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Cemal Gürsel, HES kodu, Giresun, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Giresun'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alındı - Son Dakika


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