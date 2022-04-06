Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı

06.04.2022 16:33

Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sultankonağı köyünde bir samanlıkta çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Şebinkarahisar Belediyesi ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar Orman İşletme Şefliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev, bir samanlık ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü, Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma, yangının çıkış nedeni ve hasarın tespiti için çalışma başlattı.

Köy Muhtarı Muhammet Arslan, AA muhabirine, yangında 5 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Bunlardan 2'sinin Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Arslan, 3'üne ise olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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