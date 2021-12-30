Üye Girişi
Son dakika! Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

Son dakika! Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü

30.12.2021 23:19
Son dakika! Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü

Edinilen son dakika haberine göre Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 6 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 6 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sahte içki tüketiminden 5 saat sonraki süreçte koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, akılcı düşünme yeteneklerini kaybetme belirtilerinin görüldüğünü ifade etti.

Zehirlenme belirtilerinin 10-24 saat sonra görülmeye başlandığına dikkati çeken Bulut, en sık görülen zehirlenme belirtilerinin bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu, çift görme, görme keskinliğinde azalma ve körlük olduğunun altını çizdi.

Erken dönemde tedavi edilmeyen hastalarda alkol alımından yaklaşık 30 saat sonra ciddi metabolik asidoz gelişerek koma ve ölümün gerçekleşebildiği bilgisini veren Bulut, şunları kaydetti:

"İlimizde 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren 6 hastamız metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Ada Hastanesine başvurmuştur. Hastane izlenimlerinde genel durumları düzelen 2 hastamız taburcu edilmiştir. 3 hastamız halen yoğun bakımda takip edilmekte olup yoğun bakımdaki 1 hastamızın genel durumu kötü olduğu için solunum cihazına bağlı olarak takip edilmektedir. Yoğun bakımda takip ve tedavi desteğimize rağmen ne yazık ki 1 hastamızı kaybettik."

Alkol tükettikten sonra zehirlenme belirtileri gelişen vatandaşların mutlaka en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğine vurgu yapan Bulut, enken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Muhammet Bulut, Giresun, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü - Son Dakika


Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi         
23:13
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
23:13 Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
22:57 Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
22:40 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
22:37 Batshuayi, son maçındaki performansıyla taraftarı çılfırttı
22:14 Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok konuşulacak
21:54 Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
21:33 Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
21:04 Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 23:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement