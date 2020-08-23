ÖLÜ SAYISI 4' YÜKSELDİ

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kayıp olarak aranan 11 kişiden 1 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. 1 jandarma görevlisinin şehit olduğu selde, sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 4'e çıktı.