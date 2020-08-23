Son dakika... Giresun'da sel felaketi: 2 şehit, 4 ölü, 10 kayıp (5) - Son Dakika

Son dakika... Giresun'da sel felaketi: 2 şehit, 4 ölü, 10 kayıp (5)
Bir son dakika haberine göre ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİSelin vurduğu Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı.
ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Selin vurduğu Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü sel felaketinde; şehit sayısı 2'ye, toplam can kaybı sayısı ise 6'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 20:20
Kaynak: DHA
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