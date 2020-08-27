Son dakika! Giresun'da selin izleri siliniyor - Son Dakika

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüp, enkaz ve molozları kaldırıyor. Kayıp 2'si asker 7 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 7 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozları kaldırıyor.

Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip, hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre, 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi; 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar aldı. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta ise kayba neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekletilen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Fındıkla ilgili zararın tespiti için ekipler, çalışma yürütüyor.

- Giresun