Giresun'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 584 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesinde ecstasy uyuşturucu hap maddesi getirdiği ve ilçede dağıtımını yapacağı bilgisi alan Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan aramada 584 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan A.B. Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - GİRESUN