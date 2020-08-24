Son dakika! Giresun'da yardım çalışmaları - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgedeki arama kurtarma ve tahliye faaliyetlerini sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, ?Afet Yönetim Komisyonuna bağlı Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmalarına başladı. İstanbul, Bursa, Sakarya, Konya, Ağrı, Samsun ve Ordu'daki ekipler bölgeye sevk edildi.

İlk etapta 15 gün boyunca 50 kişilik ekibiyle bölgede hizmet vermek için planlama yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağlayan ekipler, drone ile hasarı görüntüledi.

Afetin gerçekleştiği Dereli ve Yağlıdere'de İHH sistemine kayıtlı bağışçı, gönüllüler ve afetzedeler tek tek aranarak, ihtiyaçları olup olmadığı tespit edildi ve gelen talebe göre ekiplerin bölgedeki çalışmalarına yön verildi.

İHH'nın Giresun'da bugüne kadar gerçekleştirdiği diğer faaliyetler şöyle:

"2 bin kişiye sıcak çorba dağıtıldı. İHH Kadın Kolları, psikososyal destek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 3 adet off-road aracı engebeli arazide tahliye çalışmalarına katkı sağlıyor. Hatay'dan yola çıkan İHH Mobil Aşevi, bugün bölgede hizmet vermeye başlayacak, hayat normale dönene kadar ilçeden ayrılmayacak. Afetzedelere temiz su ulaştırılıyor."