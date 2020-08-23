İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi önderliğinde bölgede yaraların sarılması için sorumluluk almaya hazır olduklarını aktaran Demir, "Sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Sel felaketinde kaybolan vatandaşlarımızın da bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun Giresun" ifadelerini kullandı.