Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, H.A, Ö.Ş. ve G.G. gözaltına alındı.
Şahısların üzerinde yapılan aramada 2,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika