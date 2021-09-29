Üye Girişi
Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

29.09.2021 18:57
Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, H.A, Ö.Ş. ve G.G. gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 2,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler 18:55 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen 18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük Koca şehir, turuncu bulutların etkisi altında kaldı 17:57 Koca şehir, turuncu bulutların etkisi altında kaldı
Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu 17:37 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? 17:01 Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın 16:56 Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti 16:12 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu

Son Dakika Haberleri
18:44 Gece kulübünde güvenliğin parmağını ısıran kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
17:11 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı         
18:55
Gece kulübünde güvenliğin parmağını ısıran kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi Gece kulübünde güvenliğin parmağını ısıran kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi         
18:45
Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın         
18:27
İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor         
17:46
Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı         
17:22
Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" korkuyor         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 19:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement