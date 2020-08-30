Son dakika! GİRESUN DERELİ'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR - Son Dakika

Son dakika! GİRESUN DERELİ'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR

Son dakika haberine göre Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (2)Giresun'un Dereli ilçesinde selde hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (2)

Giresun'un Dereli ilçesinde selde hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. İlçede hayatın normale döndürülmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. Esnaflar çamurdan temizlenen iş yerlerini yeniden açmak için çalışıyor. Züccaciye dükkanını sel basan Hasan Sarıyıldız temizlik sırasında iş yerinde yerde Türk bayrağını fark etti. Sarıyıldız bayrağı alarak iş yerine yeniden astı. Hasan Sarıyıldız, Sel olduğu haberini alınca 'dükkana bir şey olmaz' diye düşündüm. Komşumu aradım, suyun çok yükselidiğini söyledi. Zaten iş işten geçmiş. Gelsem de hiçbir şey yapamazışım. Dükkanımın içi tamamen çamurla doluydu. Baba mesleğini yapıyoruz. 1983'de babam bu dükanı açmıştı, 10 yıldır da ben işletiyordum. Devletimiz çok büyük. Dükkanı temizledik, çerçeveleri takacaklar. İnşallah daha güzelini iyisini yaparız. İş yerimde Türk bayrağı girişte masamın arkasında duyuyordu. Selle birlikte o da çamur olmuş. Dükkanı temizleyince yere düşmesin diye be nde tavana astım. Ben istiklal gazisi torunuyum. Bayrağımız dalgalanmaya devam edecek inşallah. Dükkanım selde çok kötü oldu ama bayrağımızı asla yere düşünmeyiz, düşermeyeceğiz dedi.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Çok büyük bir afet yaşadıklarını söyleyen esnaf İsmail Ak da, Bu yaşıma kadar böyle bir afet görmedim. Bu hafriyat ancak 3 ayda kalkar diyorduk Allah devletimizden razı olsun, hafriyat kısa bir sürede kaldırıldı. Dükkanlarımız temizlendi. Çerçevelirimiz takılacak. Süratli bir çalışma var, gece gündüz demeden çalışılıyor. 60 senelik dükkanımızdı babadan kalma mesleği yapıyordum. El birliğiyle temizlik devam ediyorlar. İnşallah yeniden işimize başlayacağız diye konuştu.

'KAPIYI KIRIP ÜST KATA ÇIKTIK'

Sel anında yaşadıklarını anlatan Alihan İsmi de, Önce su bastırmaya başladı. Sonra 'dere taşıyor' diye bağırışmalar oldu. İnsanlar araçlarını ters yöne döndürüp aşağıya doğru kaçmaya başladılar. Önce yavaş yavaş su geldi, sonra aniden şiddetli şekilde sular gelmeye başladı. İnsanlar kaçıştı, arabalar gözümüzün önünde gitti. Büyük kayalar bulunduğumuz binaya çarptı. Su yükseldi. Biz birinci kattaydık, o korkuyla üst kattaki dairenin kapısını kırıp can havliyle içeri girdik. Çok korkutucuydu. Sel gelmeden hemen önce yavru bir köpeği göle dönen yolda gördüm. Ben de boğulcak gibi olduğunu görünce hemen kucaklayıp oradan aldım ve çatıya çıkardım. Daha sonra orada su patlak verdi. Almasaydım o da sele kapılacaktı. Senden sonra Kızılay ekibi köpeği aldı şeklinde konuştu. AFAD GÖNÜLLÜLERİ DESTEK VERİYOR

Sel bölgesinde yaklaşık yüz AFAD gönüllüsü de bulunuyor. Gönüllüler temizlik çalışmalarına katılıyor, diğer ekiplerin ve vatandaşların maske, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulunuyor.

AFAD Gönüllüsü Aslı Işık, sel sonrasında gece gündüz bölgede çalışmalara katıldıklarını belirterek Temizlik çalışmalarına katılıyorz. Askerlerimize maske ve eldiven dağıtıyoruz. Onların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yiyecek, içecek ve ilaç ihtiyaçlarını götürüyoruz. Sadece insanlara değil, zarar gören hayvanlar için de sokaklara mama bırakıyoruz. Selzede vatandaşlarımız 'Allah razı olsun' dediklerinde bizim bütün yorgunluğumuz gidiyor dedi. AFAD Gönüllüsü Tufan Dündar ise afet bölgesine gönüllü olarak yardıma geldiklerini söyleyerek, Burada temizlik çalışmalarına yardım ediyoruz. Malzeme sevkiyatını sağlıyoruz. Bir insana yardım etmek bile bizim için çok önemli, çok farklı anlar ve duygular yaşıyoruz. Vicdanen bizim için çok önemli yaptığımız bu çalışmalar diye konuştu.

KAYIP KARI-KOCA ARANIYOR Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün kaybolmuştu. Aramalar sonucu önceki gün Betül Akgün'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp karı-kocayı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç, 'Bakanlarımızın da hepsi geldi. Çalışmalardan hiçbir şikayetimiz yok. Şu ana kadar yeğenimi bulduk. Onu İstanbul'a defnettik. Ablamla eniştemi arıyoruz. Görevliler 'çember gittikçe daralıyor' diyorlar. İnşallah bulacağız. Bu çalışmalara bizim servetimiz 1 saat yetmez. Allah Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizden razı olsun. Kayıp ailemizin eşyalarına ulaştık ama kendilerine ulaşamadık. Yüzeyde değil, gömülü oldukları tahmin ediliyor. Kepçeler ve ekipler çalışıyor. Allah bunun gibi afeti kimseye yaşatmasın. Bu dereye yapılan kötü yerleşimlerden olan bir şey. Dere dereye bırakılsın ki insanlar ölmesin? dedi.

Son dakika! GİRESUN DERELİ'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR

Giresun, Dereli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! GİRESUN DERELİ'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR - Son Dakika

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