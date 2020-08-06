Son dakika! Giresun ekotipi ana arının yaygınlaştırılması hedefleniyor

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Damızlık Ekotip Geliştirme Projesi' kapsamında 20 arı yetiştiricisine 200 adet Giresun ekotipi ana arı dağıtımı gerçekleştirildi.

Giresun ekotipi bal arısının gen kaynaklarının korunması ve yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 'Damızlık Ekotip Geliştirme Projesi' kapsamında Giresun'da DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında düzenlenen etkinlikte 20 arı yetiştiricisine 200 adet Giresun ekotipi ana arı dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında bilimsel çalışmalara konu olmuş ancak korunarak yetiştiriciliği yapılmamış olan Giresun arısının dağıtımında hedeflenen nokta, üretilen ana arıların yetiştiriciler tarafından da gözlemlenerek değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Arı olmazsa hayat olmaz"

Arı yetiştiriciliğinin Doğu Karadeniz özelinde bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirten DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, "Arı olmazsa hayat olmaz. Amacımız yerli ve kimlikli ürünler ortaya koymaktır. Yerlilik anlamında bu ekotip geliştirme projesinde başlattık ve bu bölgenin arısını, Giresun arısını Tokat'ta uyguluyoruz. Tokat arısının verimini izlemek ve tespit yapmak için sizlerle birlikte bir araştırma projesi çerçevesinde bunu ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar gelen projemiz devam etmektedir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, ise "Giresun'da, Giresun'a özgü ana arıyı tespit edip, bu bölgede ana arıyı üretimiyle ilgili nasıl çalışabiliriz diye bu projeyi yürüttük. DOKAP Başkanı ve ekibinin desteğiyle ana arı yetiştiriciliğiyle ilgili alt yapı için gerekli kovanları temin edip teslim ettik. Bu bölgede ana arı üretim ili olarak faaliyetimize devam etmek istiyoruz. Bu konuda özellikle yetiştirici arkadaşlardan destek bekliyoruz. Faaliyetlerinde bakanlığımız her zaman destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere Giresun ekotipi ana arı dağıtımı yapıldı. - GİRESUN