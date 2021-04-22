Son dakika! Giresun iş dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Giresun iş dünyası olarak teşekkür etti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışöa ödeneği süresinin 3 ay daha uzatıldığını anımsattı.

Bu durumun sevindirici bir haber olduğunu aktaran Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Pandeminin başından beri işveren ve çalışanlarımızı ayakta tutabilme adına devletimiz tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği son derece önemliydi. İş dünyası ve çalışanlarımıza önemli katkı sundu. 31 Mart 2021 tarihinde sona eren bu desteğin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ay daha uzatılması son derece sevindirdi bir haber oldu."

Çakırmelikoğlu, koronavirüs salgını ile mücadelede kısa çalışma ödeneğine çok büyük ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Daha da olacak gibi görünüyor. Desteğin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza Giresun iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.