Son Dakika | Giresun'un Tirebolu Adliyesi'nde mübaşir savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda mübaşir cumhuriyet savcısını silahla vurarak kolundan yaraladı.
Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda mübaşir cumhuriyet savcısını silahla vurarak kolundan yaraladı.
Olay bugün Tirebolu Adliyesi'nde yaşandı. Adliyede görevli mübaşir Mustafa Koca, henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Savcısı ile tartıştı. Çıkan tartışmada Mustafa Koca, kendisine ait silahla Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u kolundan silahla vurarak yaraladı. Yaralı savcı ambulansla önce Tirebolu Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Koca olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
Son Dakika Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Yunan sahil güvenliği, çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti