Giresun'un Yağlıdere ilçesi Ortaköy yardım bekliyor

Yağlıdere ilçesinde selden en fazla zararı gören yerlerin başında gelen Ortaköy köyüne ulaşım sağlanamıyor

Köydeki bazı evleri sel suları kökünden kaldırıp sürüklemiş

GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde selden en fazla zararı gören yerlerin başında gelen Ortaköy köyüne ulaşım sağlanamazken, köylüler yetkililerden yardım bekliyor.

Selden en çok fazla etkilenen köylerin başında gelen Ortaköy'de kapanan yollar ve yıkılan evler nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Giresun'un Yağlıdere ilçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar koparken, köprülerde yıkıldı. Sel'de sıkıntının yaşanmadığı ilçe merkezinde vatandaşlar normal hayata dönerken, bir çok köye ulaşım sağlanamıyor.

Yolların kapandığı, evlerin yıkıldığı, elektrik ve suyun verilemediği Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Ortaköy'de vatandaşlar önümüzdeki günlerde gıda sıkıntısıyla da karşı karşıya kalmanın endişesini yaşıyor.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Ortaköy Mahalle Muhtarı Muhammed Karadere, "Cumartesi günü başlayan sağanak yağışlar nedeniyle bir çok vatandaşımızın evleri ve fındıkları zarar görmüştür. Bölgemizde elektrik, su ve ulaşım sıkıntısı vardır. En kısa sürüde bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum" dedi.