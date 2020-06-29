Son dakika! Giresun Valisi Ünlü, AA Trabzon Bölge Müdürü Sel'i kabul etti - Son Dakika

Ziyaret sonunda Sel, Vali Ünlü'ye AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Zafer Sel de Vali Enver Ünlü'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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