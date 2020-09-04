Son Dakika: Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika

Son Dakika: Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Bir son dakika haberine göre Giresun ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika: Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak, System.String[]

Giresun ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan Giresun'un Doğankent ve Dereli ilçelerinde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı, Giresun, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 02:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika


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