Son dakika! Giriş ve çıkışların yasaklandığı kasabadan iyi haber - Son Dakika

Afyonkarahisar'da giriş çıkışların yasaklandığı İhsaniye İlçesine Bağlı Döğer kasabasında, yoğun bakımda tedavi gören ve Korona virüsü yenen 88 ve 70 yaşındaki hastalar sağlığına kavuştu.



Korona virüs nedeniyle İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasın giriş çıkışlara kapatılmıştı. Kasabada yaşayan ve korona virüse yakalanan 88 yaşında diğeri 70 yaşında ki 2 kişi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu iki vatandaşın Korona virüsünü yenerek yoğun bakımdan çıktığı ve evlerine döndüğü belirtildi.



Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, sosyal medya üzerinden bu vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirel, Döğer Sağlık Ocağı personeline, İhsaniye 112 Acil Servisine ve şehir merkezindeki hastane çalışanlarına teşekkür ederek, belde nüfusundan yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta kalmadığını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR