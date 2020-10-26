Son dakika! Girişim fonundan 49 kat değerleme ile hisse satışı

Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan StartersHub, Dünya genelinde en çok indirilen meditasyon uygulamalarından biri olan Meditopia'daki paylarının bir kısmının satışı ile ilk çıkışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erken aşama girişim fonu Startershub, ilk exit'ini dünyanın birçok ülkesinden 18 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Meditopia'dan yaptığını açıkladı. Startershub şirkette sahip olduğu yüzde 1,02'lik payını Meditopia'nın yatırımcıları arasında bulunan Almanya merkezli Atlantic Labs'e satarak, kısmi çıkış (partial exit) gerçekleştirdi. Şirketin ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceği inancını taşıdığına dikkat çeken Startershub, Meditopia'nın yüzde 2,79'luk hissesini ise halen elinde bulunduruyor.

2016 yılında Meditopia'ya yatırım gerçekleştiren ilk fon olma özelliği gösteren Startershub, 1 milyon dolar değerleme üzerinden 100 bin dolarlık tohum yatırım yaparak yüzde 10 oranında bir paya sahip olmuştu. 2020 yılına gelindiğinde Meditopia, Temmuz ayında 60 milyon dolar değerleme ile 15 milyon dolarlık yatırım alarak dördüncü yatırım turunu tamamlamıştı. Bu gelişmenin ardından Startershub elinde bulundurduğu hisselerin yüzde 27'lik kısmını Meditopia'nın bir diğer yatırımcısı Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG'ya satarak, yatırım yaptığı değerlemenin 49 katına ulaşan bir değerlemeyle hisse satışı gerçekleştirmiş olduğu belirtildi.

"ERKEN AŞAMA GİRİŞİM YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Meditopia'nın pandemi döneminde gösterdiği büyüme ile, önümüzdeki dönemlerde de başarısını artarak devam ettireceğine inandığını belirten Startershub ekibinden Buşra Özgümüş ve Ceri Çukran, global vizyona sahip olan erken aşama girişimlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.