Son Dakika: Girişim sermayesi uygulamalarına fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitlilik... - Son Dakika

Son Dakika: Girişim sermayesi uygulamalarına fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitlilik...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturmak için ek somut adımlar atacaklarını belirterek, "Girişim sermayesi uygulamalarına desteğimizi artırıyoruz, fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla...

Son Dakika: Girişim sermayesi uygulamalarına fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitlilik..., System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturmak için ek somut adımlar atacaklarını belirterek, "Girişim sermayesi uygulamalarına desteğimizi artırıyoruz, fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitliliği sağlayacağız." dedi.


Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi "Dijitalleşme, Göç ve Girişimcilik" dijital açılış toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata'nın katılımı ile gerçekleşti.


Toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, ENHANCER projesinin AB desteği ile uygulandığını, projenin uygulanmasını Türkiye'deki bölgesel kalkınma ajanslarının üstlendiğini belirtti.


Dönmez, küresel salgının ekonomik ve sosyal etkilerini yoğun olarak hissettiklerini ifade ederek, " Hükümet, bu zorlu süreçte salgınla mücadelede sahada örnek bir başarı gösterdi. Çalışanların ve tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik güvenli üretim süreçlerinin tesisi, istihdamın korunması, toplumsal dayanışma ve sosyal yardım konularında önemli tedbirleri hayata geçirdik." diye konuştu.


Türkiye'nin, esnek üretim kabiliyetlerine sahip, sanayi tesisleri ve müteşebbisleri sayesinde, başta medikal malzeme ve ekipmanları olmak üzere tüm ürünlerin temini konusunda arz sıkıntısı çekmediğini dile getiren Dönmez, üretim, ticaret ve sağlık sisteminin ne kadar şoklara dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.


Dönmez, "Yeni Normal"e giden yolda artık çok daha fazla kendine güvenen reel sektör ve girişimcileriyle kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmanın tohumlarını eken bir Türkiye'nin olduğuna işaret ederek, "Türkiye her aşamada salgın riskini kontrol etmeyi, ekonomik aktivitenin devamını sağlamayı başardı. Ülke olarak hızlıca toparlanıyoruz. Bu olumlu gidişatın yılın son iki çeyreğinde büyüme hızımıza önemli ölçüde pozitif katkı yapacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.


"Girişim sermaye yatırımlarının küresel ticarete entegre olmasını hedefliyoruz"

Girişimcilik ekosistemine, üretime ve ticaretin geliştirilmesine değer verdiklerine değinen Dönmez, Türkiye'nin kritik teknolojilerde, yüksek katma değerli ürünlerde güçlü ve güvenilir küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini ve aynı zamanda AB'nin de önemli bir paydaşı olma işlevini devam ettirdiğini aktardı.

Dönmez, girişimcilik ve İnovasyon ekosisteminin gücünün, kalkınma hızını doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, "Bu nedenle girişimcilik ekosistemindeki aktörlere teşviklerimizi çeşitlendirmeyi ve artırmayı da planlıyoruz. Bu bağlamda Suriye'den gelen kardeşlerimiz, girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlayacaklar. Ülkemizin teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Özellikle Startup'lar yenilik yapma konusunda daha hevesli görünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumda Türkiye'de girişimcilerin daha çok kamu tarafından desteklendiğini ancak girişimcilik desteklerinin daha sürdürülebilir ve sağlık bir yapıya kavuşması için özel sektörün katılımını artıracak sistemleri geliştirdiklerini kaydeden Dönmez, "Önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturmak için ek somut adımlar atacağız. Girişim sermayesi uygulamalarına desteğimizi artırıyoruz, fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitliliği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye genelinde girişim sermaye yatırımlarını artırarak girişimcilerin hızla büyüyen küresel ticarete entegre olmasını ve Avrupa içinde önemli tedarikçiler olmasını hedeflediklerini söyledi.

"8,2 milyar avroyla Avrupa ekonomisinin dijital dönüşümü sağlanacak"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise ENHANCER projesinin Türkiye'deki Suriyelileri destekleyeceğini, projenin Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkıda bulunacağını dile getirdi.


Berger, Avrupa'da ekonomilerde dijital dönüşümün başladığını ifade ederek, "Avrupa Komisyonu bir plan oluşturdu. 8,2 milyar avroluk bir meblağ ile Avrupa ekonomisinin dijital dönüşümü sağlanacak. Avrupa topluluğu artık dijital bir sürece giriyor. Bu plan ENHANCER projesi ile denk düşüyor." dedi.


Dijitalleşme'nin Kovid-19 nedeniyle bir gereklilik olduğuna işaret eden Berger, şunları kaydetti:


"Ekonomimizi de daha dijital hale getirmemiz gerekiyor. İş dünyasına ve girişimcilere genel olarak fırsatlar sunulacak. Son 10 yılda, ekonomik performans inovasyonla, yenilikle, dijital değişimlerle ilerliyor. Dijital performans, 2016 yılında yüzde 44 iken, 2019 yılı itibariyle yüzde 52'ye kadar yükseldi. ENHANCER projesi ile Türkiye'de bulunan çalışan Suriyeli sayısını artırmayı hedefliyoruz. Mesleki becerilerini geliştirmeye çalışacağız. Sosyal entegrasyonlarını da artırmayı hedefliyoruz. ENHANCER projesi doğru zamanda doğru yerde başlıyor."


"Dijital devrimin tam da içerisindeyiz"

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger de ENHANCER projesinin yenilikçi bir proje olduğunu, geçici koruma altındaki Suriyelilere dijitalleşmenin getirdiği fırsatları sunarken aynı zamanda yeni işletmeler için fırsatlar sunacağını dile getirdi.


Spindelegger, Türkiye ile gerçekten çok değerli çalışmalara imza attıklarını anımsatarak, "Ortak faaliyetlerimizin, göç yönetiminin tüm alanlarını kapsadığını söyleyebilirim. Suriyeli göçmenlerin sosyal entegrasyon boyutunu da ele alacağımızdan dolayı mutluyum. Göçün sosyo-ekonomik boyutlarıyla bütün dünyada uygulamaya dair çözümler kapsamında ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla ENHANCER projesi de bu sosyo-ekonomik boyutları ele almayı hedefliyor." dedi.

Dijitalleşme, bilgi çağı ve bir sonraki endüstriyel devrimin artık son yıllarda çokça konuşulduğunu ama uzak gelecek gibi bahsedilmediğini belirten Spindelegger, "Kovid-19, bizlere şu an da dijital devrimin tam da içerisinde olduğumuzu gösterdi. Bu devrim, Kovid-19 esnasında da tamamen işlevsel kalmamızı sağladı." ifadesini kullandı.

Ali Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Girişim sermayesi uygulamalarına fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitlilik... - Son Dakika

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