Son dakika: Girit'teki huzurevinde 7 kişi görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Girit'teki bir huzurevinde görevli 7 kişinin görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Girit yerel basınından "Cretapost" haber portalına göre, gözaltına alınan huzurevinin 69 yaşındaki sahibi ve onun 43 yaşındaki kızının yanı sıra 2 doktor ve 3 görevli, suç örgütüne üye olmak, ölüme sebebiyet vermek, sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Dava dosyasının yüzlerce sayfadan oluştuğunun belirtildiği haberde, dosyada huzurevindeki yaşlılara çok az ve bozuk yemek verildiği, temizlik ve bakımlarının yapılmadığı, yatak veya tekerlekli sandalyelere bağlandıkları, zihinsel işlevlerini ve hareketliliklerini yavaşlatmak için doktor izni olmaksızın güçlü psikiyatrik ilaçlar verildiğine ilişkin suçlamalar olduğu ileri sürüldü.

Haberde, huzurevinde son 12 yılda misafir edilen yaşlıların sosyal sigorta kayıtlarında yaklaşık 3 milyon avroluk ilacın yasa dışı reçete edildiğine ilişkin bulguya rastlandığı iddia edildi.