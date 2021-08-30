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Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü - Son Dakika

Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü

30.08.2021 14:54

Son dakika haberlerine göre, geçtiğimiz aylarda Göbeklitepe yakınlarında bir tarlaya dikilen monolit, yöre halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'nin ilgisini çekmiş, kim tarafından dikildiği ise büyük merak oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın yol haritasını duyurmasıyla monolitin, Türkiye Uzay Ajansı'nın bir reklam çalışması olduğu öğrenilmişti. Gizemli monolitin bir benzeri Diyarbakır'da tekrar ortaya çıktı.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan metal blok merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör." ifadesinin yazılı olduğu gizemli metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ilk başta anlaşılamamıştı.

MONOLİTİN SIRRINI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanması ile monolitin sırrı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; 'gök yüzüne bak ayı gör' diyoruz" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından monolitin, Türkiye Uzay Ajansı'nın bir reklam çalışması olduğu anlaşılmıştı.

ŞANLIURFA'DAN SONRA DİYARBAKIR'DA DA DİKİLDİ

Monolitin bir benzeri bu kez de Diyabakır'da dikildi. Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek olan "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen metal blok, yöre halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye'nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan metal blokun etkinlik süresince bölgede kalacağı belirtildi.

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

3 BİN YILLIKKALEDE GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır'da yapılacak. "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği", 2-4 Eylül'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

TUG'un koordinasyonunda düzenlenecek olan etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

UZMANLARLA BİRLİKTE GÖKYÜZÜ İNLENECEK

Profesyonel ve amatör astronomların katılacağı etkinlik, Türkiye ve dünyadan gelen binden fazla gök bilimi meraklısını buluşturacak. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yapacağı etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleyecek.

Ayrıca katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilimi ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü

Göbeklitepe, Diyarbakır, Türkiye, Uzay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü - Son Dakika


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