MERSİN'de mağaza sahibi 2 kişiyi, kendisini 'gizli istihbarat görevlisi' olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan H.U., tutuklandı.

Mağaza sahibi H.K. ve A.O.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne, kendisini 'gizli istihbarat görevlisi' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını bildirdi. İkilinin iş yerinden 100 dolar da çalan şüphelinin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin H.U. olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.