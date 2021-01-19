Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil'den aşı talebi - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşı listesinde madencilerin ikinci grup aşı sıralamasına alınmasını talep etti.

Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının özveriyle mücadele ettiklerini belirten Yeşil, "Biz ağır bir sektörde çalışıyoruz, yerin altında yoğun bir mücadele veren madenci kardeşlerimiz Türkiye ekonomisine katkı vermeye çalışan arkadaşlarımızın liste içinde yer almaması tabi bizim için üzücü oldu. Bunun devamında biz Sağlık Bakanlığı'na bugün yazdığımız bir yazı ile madencilik sektöründe görev yapan vatandaşlarımıza da ikinci grupta aşı sıralaması verilmesini talep ettik. Bugün yazımızı yazdık, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.