Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika

Fatih'te göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 22 organizatörü yakalarken, 157 düzensiz göçmeni de kurtardı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik 1-12 Eylül tarihleri arasında Fatih'te 10 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda Afganistan, Pakistan ve Suriye gibi farklı ülkelerden sığınma amaçlı gelen veya yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şahısları insanlık dışı muamelelere maruz bırakarak sınır illerine sevkiyatını gerçekleştirmek isteyen 22 organizatör yakalandı. 157 düzensiz göçmenin de kurtarıldığı operasyonlarda, 9 adet araç, 5 adet şişme bot, 14 adet can yeleği, 5 adet kürek, 3 adet pompa, 2550 dolar, 5 bin 700 Türk lirası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs da serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

(İHA)