Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

13.10.2020 18:32
Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili inşaatın sahibi Kamil Nergiz (42) tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili inşaatın sahibi Kamil Nergiz (42) tutuklandı.

Beyazıtlı Mahallesi'nde yapımına başlanan bir apartman inşaatında çalışan işçiler duvar kalıplarını yaparken toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden Alaeddin Zevkli (60) ile Cengiz Yıldırım (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından inşaatın üst tarafında bulunan 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Göçükle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında inşaatı yaptıran Kamil Nergiz, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Burada sorgusu tamamlanan Kamil Nergiz, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTIÖte yandan göçükle ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu elem verici olayın gerçekleştiği inşaat alanına 2 Ekim 2018 tarihinde mevzuata uygun bir şekilde yapı ruhsatı düzenlenmiş ve yapı müteahhidi tarafından 2020 yılında yapı için kazı faaliyetlerine başlanılmıştır. Başlanılan inşaat faaliyetlerinin yapı ruhsatı ve ekleri projeye uygun olarak sürdürülmesi ve inşaat alanında gerekli fiziki önlemlerin alınması için yapıdan sorumlu kuruluş ve kişilere, Belediyemizce 7 Ekim 2020 tarihinde bildirimde bulunulmuştur. Göçüğün meydana geldiği alanın çevresinde bulunan ve risk teşkil eden konutlar, vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliye edilmiştir. Olayın meydana geldiği inşaat alanında ise gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması için iş ve işlemler ivedilikle yapılmaktadır."


Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı
Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

Apartman, İşçiler, İnşaat, Göçük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Göçükte 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı - Son Dakika

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