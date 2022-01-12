SERDAR AÇIL - Ankara'nın Haymana ilçesinde amcasının göğsüne tekme atarak ölümüne sebebiyet verdiği ileri sürülen Ferhat Y. hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 30 Nisan 2021'de Kerpiçli Mahallesi Güzelyayla mevkisinde, Nuri ve Ahmet Y. kardeşler arasında arazilerinden geçen su borularının yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri Y'nin oğlu Ferhat Y, amcası Ahmet Y'ye tekme attı. Daha önce kalp ameliyatı geçiren Ahmet Y, göğsüne gelen darbeyle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet?Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Y, hayatını kaybetti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ferhat Y, olayın yaşandığı arazinin dedesinden miras kaldığını, kavganın yaşandığı günden birkaç gün öncesine kadar da amcasıyla aralarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Olaydan dört gün önce hayvan otlattığı sırada maktulün oğlu ile tartıştığını, böylece amcası ile arasında husumetin de başladığını belirten Ferhat Y, ardından arazideki sulama borularının amcası tarafından kesildiğini, kendilerinin de şikayetçi olduğunu anlattı.

Olay günü amcasının arazisine su borularının yerini değiştirmeye gittiklerini öne süren Ferhat Y, "Amacım kimseyi öldürmek değildi. Amcama tekme atıp atmadığımı da hatırlamıyorum. O anda tekme sallamamın sebebi bana yönelik saldırıdan kurtulmak içindi." ifadelerini kullandı.

Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan B.Y, olay günü Ahmet Y'ye ait olan tarlada taşlı sopalı kavga çıktığını, arabasına gidip, telefondan jandarmayı aradığını, olay yerine döndüğünde Ahmet Y'nin sırt üstü hareketsiz yattığını gördüğünü, çevredekilere ne olduğunu sorduğunda ise Ferhat Y'nin tekme atmasıyla yere düştüğü söylediklerini aktardı.

Maktul kronik kalp hastası

Amca Ahmet Y'ye ait adli tıp raporunda, "Maktulün kafatasında kırık, beyin kanaması, iç organ veya büyük damar lezyonu belirlenemediği" tespiti yapıldı.

İddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Olayın meydana geliş şekli ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kronik kalp hastalığı bulunan kişinin ölümünün travmaya maruz kaldığının kabulü halinde, maruz kaldığı yaralanma ve tartışma olayının efor ve stresinin tetiklediği ve 'ani kardiyak ölüm' meydana geldiği değerlendirilmiştir. Ferhat Y'nin maktulün göğüs kısmına tekme atıp yaralaması sonucu kalp krizi geçirmesine neden olarak ölümüne sebebiyet verdiği kabulü ile 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ferhat Y'nin 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.