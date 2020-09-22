Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na hapis istemi - Son Dakika

Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na hapis istemi

Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na hapis istemi, System.String[]

Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık mütalaasında Çulhaoğlu'nun 'zincirleme şekilde iftira' suçundan 7 yıla kadar hapsini istedi.

Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık ve avukatı katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çulhaoğlu'nun 15 Haziran 2016'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak Cumhurbaşkanlığı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu noter tasdikli diplomasının sahte olduğunu öne sürdüğünü kaydetti. Dilekçe üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, soruşturma sonunda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sanığın müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğunu ifade etti. Savcılık mütalaasında, sanığın 'zincirleme şekilde iftira' suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Çulhaoğlu, mütalaanın açıklanmasının ardından savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na hapis istemi - Son Dakika


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