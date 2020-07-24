Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 43 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetin 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verine göre deprem yerin 30.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.