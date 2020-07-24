Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 43 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan, AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 43 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetin 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verine göre deprem yerin 30.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:53

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız

Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu