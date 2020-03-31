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Son dakika: Göksenin Köksal'ın babası vefat etti
6 saat önce
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:56
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