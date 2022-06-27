Son dakika: Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı - Son Dakika
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Son dakika: Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı

27.06.2022 15:07
Son dakika: Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı

Son dakika gelişmesine göre Harun AksuVAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü.

Harun Aksu

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü. Uçaktan düştüğü iddia edilen buz kütlesiyle neye uğradığını şaşıran çoban, ölümden dakikalarla kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Ortayol Mahallesi'nde koyunları otlatan Şükrü Abi isimli çoban, gökyüzünden kristalleşmiş bir buz kütlesinin hızla yere düştüğünü fark etti. Çıkarttığı sesin yanı sıra patlama etkisi oluşturan kütle, düştüğü boş arazide çukur oluşturdu.

Buz kütlesinin çıkarttığı sesle neye uğradığını şaşıran çoban Şükrü Abi, ölümden dakikalarla kurtuldu. Yerdeki buz kütlesini gören çoban, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Olayın ardından çoban durumu köy muhtarına bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, gerekli incelemelerini yaptı.

"2 DAKİKA ÖNCE DÜŞMÜŞ OLSAYDI, BEN BURADA OLMAYACAKTIM"

Olayı anlatan Çoban Şükrü Abi, "Gece saatlerinde sürüyü otlatırken, o sırada telefonla konuşuyordum. Bir ara baktım ses geldi. Bomba patlar gibi ciddi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Köyü aradım, jandarma ekipleri geldi baktı ve sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu gördük. Tahminimize göre bu hizadan uçaklar geçiyor, acaba uçaktan mı düştü dedik. 24 saat olduğu için eridi, normalde baya büyüktü. Kütle birinin başına gelseydi paramparça olurdu. 2 dakika önce düşmüş olsaydı, ben burada olmayacaktım. İlk defa böyle bir şey başıma geldi" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Harun Aksu, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı - Son Dakika

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