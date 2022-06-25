MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! 'Göktürk-1'in gözünden Marmaris yangını - Son Dakika