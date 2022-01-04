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Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi - Son Dakika

Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi

04.01.2022 14:01
Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi

Son dakika habere göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması talebiyle sunulan önerge kabul edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması talebiyle sunulan önerge kabul edildi.

Gölbaşı Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste temsil edilen AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül'ün annesine ömür boyu aylık bağlanması için ortak önerge verdi. Önergede, şehit Eren Bülbül'ün annesine Gölbaşı Belediyesince ömür boyu aylık 10 bin lira maaş bağlanması istendi.

MHP'li Meclis Üyesi Özer Polat, önergenin sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitler şerefimiz, şehit yakınları ise emanetimizdir. Emanete sahip çıkmak vicdani görevimizdir. 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde hain terör örgütü tarafından henüz 15 yaşında Eren Bülbül evladımız şehit edilmiştir. Olayın üstünden 5 yıl geçse de acımız tazedir. Şehit Eren Bülbül vatan sevdası ve fedakarlığıyla herkese örnek olmuştur."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri saygı ve dua ile rahmet ve dua ile anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından oy birliğiyle kabul edilen önerge, komisyona sevk edildi.

Ayrıca toplantıda, Denetim Komisyonu üyeliklerine Osman Çakır, Özer Polat, Engin Çelik, Meral Bostan ve Selçuk Dağdelener seçildi.

Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi
Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi

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Eren Bülbül, Trabzon, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanması önergesi kabul edildi - Son Dakika
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