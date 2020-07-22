Son dakika... Gölcük Hamidiye Köyü'ne doğalgaz geliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesi Hamidiye Köyü'nde Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla gerçekleşen doğalgaz altyapı çalışmasını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Hamidiye köyünde başlanan doğalgaz altyapı çalışmalarını devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. 229 binada toplamda 325 dairenin faydalanacağı doğalgaz hizmeti hakkında konuşan Büyükakın, "Hamidiye köyündeki vatandaşlarımızın doğalgaz kullanma konusunda yoğun bir talebi vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz koordinasyonla altyapı başta olmak üzere gereken çalışmaların yapılmasını sağladık. Hamidiye köyümüzde yaklaşık on kilometrelik bir hat döşenecek. İnşallah Eylül ayının ortalarında köyümüze doğalgaz vereceğiz" dedi.

Yaklaşık 2-300 bin metrelik kazının tamamlandığı Hamidiye Köyü'nün haricinde başka bölgelerde de doğalgaz altyapı çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte doğalgaz olmayan birçok yerleşim yerinde bu eksikliği gidereceğiz. Vatandaşlarımızı temiz bir enerji ile buluşturacağız. Şehrimizin mümkün olan her noktasında doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem emisyon açısından yarar sağlanacak hem de vatandaşlarımız doğalgaz kullanmanın konforuna ulaşmış olacak" diye konuştu. - KOCAELİ