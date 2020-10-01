Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürü Ozan Baş, salgınla mücadele kapsamında, atari salonlarını denetleyerek işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

Mert, yaptığı açıklamada, Kaymakam Cengiz Karabulut tarafındandan verilen talimat doğrultusunda denetimlere devam ettiklerini belirtti.

Mert, şunları söyledi:

"İşletmelerimizde yapılan denetlemelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını denetliyoruz. Öncelikle gerekli uyarıları yapıyoruz. Uyarıdan sonra tekrar denetlediğimizde bunlardan eksik olan varsa gerekli tutanak tutularak bakanlığımıza gönderiyoruz. Burada önemli olan sağlığımızdır. Sağlığımızı korumak ve bu virüsü yenmek için 3 önemli şeye uymamız gerekiyor. Bu kurallara uyduğumuz zaman virüsten kısa zamanda kurtulabiliriz."