Son Dakika: Gölcük'te orman yangını (2) - Son Dakika

DONANMA HELİKOPTERİ HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Gölcük Halıdere Roma Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gölcük Donanma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan helikopterin de desteklediği yangın söndürme çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Gölcük ve Karamürsel ekiplerinin yanı sıra, Sakarya ve İstanbul Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arazözler de takviye olarak geldi. Yangının yoğun ormanlık alanda olması sebebiyle iş makineleri tarafından bölgede yeni yollar açıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.