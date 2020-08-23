Son Dakika: Göle düşen adamı dalgıç polisler kurtardı - Son Dakika

Adana'da arkadaşlarıyla eğlendiği sırada köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen şahıs, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Mehmet K. adlı şahıs, gece Çatalan Köprüsüne gitti. Bir süre burada arkadaşlarıyla eğlenen Mehmet K. dengesini kaybederek köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Bunun üzerine arkadaşları hemen polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, botla birlikte hızla olay yerine geldi. Polisler, göle girerek düşen şahsı kısa sürede kurtardı. Bota alınıp kıyıya getirilen şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA