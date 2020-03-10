Son dakika golleri Diyarbekirspor'un kabus oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika golleri Diyarbekirspor'un kabus oldu - Son Dakika Spor

Son dakika golleri Diyarbekirspor'un kabus oldu

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un son dakikalarda kalesinde gördüğü goller kabus oldu.

Son dakika golleri Diyarbekirspor'un kabus oldu, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un son dakikalarda kalesinde gördüğü goller kabus oldu.


Yeşil kırmızılı takım, 5 maçta son anlarda yediği gollerle puan kayıpları yaşadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Bayrampaşa ve Osmaniyespor maçlarını 2-2 tamamlarken, 2-1 önde olduğu Pazarspor maçını 3-2 ve 1-1 devam eden Nazilli Belediyespor maçını da 3-1 kaybetti. Sezonun ikinci yarısında ise deplasmanda 1-0 önde olduğu Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Altındağ Belediyespor maçlarını son dakikada gol yiyerek 1-1 tamamlarken, evinde de 0-0 devam eden Batman Petrolspor mücadelesini son saniyelerde yediği golle 1-0 kaybetti. Diyarbekirspor, son dakika golleriyle tam 13 puan kaybetti. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayrampaşa, Pazarspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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