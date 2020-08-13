Gölün ortasında mahsur kaldılar

BURSA - Bindikleri kayığın motoru arıza yapınca İznik gölünde mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı.

Bursa'da kayıkla İznik gölüne açılan iki arkadaş, motor arıza yapınca mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına ise Jandarma Bot Komutanlığı timi yetişti.

Saat 21.00'da İznik gölüne açılan Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik adlı iki arkadaşın bindiği kayığın motoru arıza yaptı. Gölün ortasında mahsur kalan Güleç ve Tetik'in imdadına Jandarma Bot Komutanlığı timi yetişti. Mahsur kalan arkadaşlar bota alınırken, kayık karaya çekildi.