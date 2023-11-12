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Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu - Son Dakika

Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu

Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu
12.11.2023 16:35  - Güncelleme: 16:39

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8'de Kipoyi kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı ev sahibi kazandı.

KIRAN KIRANA MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.

Son dakika golüyle derbide kazanan Galatasaray

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçın galibi Galatasaray 27 puana yükselirken, Fenerbahçe 24 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Son dakika golüyle derbide kazanan Galatasaray
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Kadın

Galatasaray, Fenerbahçe, Karataş, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kadın Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu - Son Dakika
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