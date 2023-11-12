Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı ev sahibi kazandı.
Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.
Maçın galibi Galatasaray 27 puana yükselirken, Fenerbahçe 24 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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