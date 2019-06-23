Son Dakika Haberleri: Son dakika golüyle finali kaçırdılar
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Son dakika golüyle finali kaçırdılar

1 saat önce

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, ev sahibi Bavaria'ya 1-0 yenildi ve final biletini rakibine kaptırdı.

Son dakika golüyle finali kaçırdılar, System.String[]
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, ev sahibi Bavaria'ya 1-0 yenildi ve final biletini rakibine kaptırdı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Landshut Stadı'nda oynanan A Grubu üçüncü ve son maçında İstanbul Bölge Karması, 90 2. dakikada Henri Koudossou'nun golüyle Bavaria'ya 1-0 yenildi.

Bu maç öncesinde grupta oynadığı 2 müsabakayı da kazanarak 6 puanla lider durumda bulunan İstanbul Bölge Karması'na, finale yükselmek için beraberlik yeterli olacaktı. Mücadeleyi kazanan Bavaria, puanını 7'ye çıkararak adını finale yazdırdı. Amatör oyunculardan oluşan 8 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği organizasyonda, ilk sırayı alan ekipler şampiyonluk maçına çıkma hakkı kazanıyor. Almanya temsilcisi Bavaria, finale yükselen ilk takım oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:08 
Münih, Almanya, İstanbul, Güncel
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