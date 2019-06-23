Son dakika golüyle finali kaçırdılar
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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, ev sahibi Bavaria'ya 1-0 yenildi ve final biletini rakibine kaptırdı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:08
'nın Münih
kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinde mücadele eden İstanbul
Bölge Karması, ev sahibi Bavaria'ya 1-0 yenildi ve final biletini rakibine kaptırdı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Landshut Stadı'nda oynanan A Grubu üçüncü ve son maçında İstanbul Bölge Karması, 90 2. dakikada Henri Koudossou'nun golüyle Bavaria'ya 1-0 yenildi.
Bu maç öncesinde grupta oynadığı 2 müsabakayı da kazanarak 6 puanla lider durumda bulunan İstanbul Bölge Karması'na, finale yükselmek için beraberlik yeterli olacaktı. Mücadeleyi kazanan Bavaria, puanını 7'ye çıkararak adını finale yazdırdı. Amatör oyunculardan oluşan 8 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği organizasyonda, ilk sırayı alan ekipler şampiyonluk maçına çıkma hakkı kazanıyor. Almanya temsilcisi Bavaria, finale yükselen ilk takım oldu.
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