Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen inşaat aşaması tamamlanan ve geçici kabulü yapılan Devlet Hastanesi için geri sayım başladı.

Bu kapsamda; donanım ve tefrişat çalışmalarının iki ay içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanan hastanenin son durumu ile ilgili AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in yanı sıra Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu incelemelerde bulundu.

Hizmete girmesi için geri sayımın yapıldığı hastanedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, hastanenin beklediğinde de erken hizmete girecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Donanımı ile adeta 5 yıldızlı otelleri aratmayacak olan hastanenin yaklaşık 10 milyon liralık bütçesiyle Gömeç'in en önemli yatırımlarından biri olduğunu kaydeden Aydemir, "10 yataklı olarak yapılan hastanemizde 7/24 esasına göre acil sağlık, laboratuvar, röntgen grafik, ana-çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, KETEM, yaşlı sağılığı, beslenme ve obezite ile mücadele hizmetleri gibi birinci basamak koruyucu hizmetleri verilecektir. AK Parti hükümetinin altın imzalarından biri olan hastanemiz Gömeç halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Israrlı talepleri ile hastanenin Gömeç'e inşa edilmesi için Ankara'da yoğun temaslarda bulunan ve yeni hastane bütçesinin yatırım programına girebilmesi uğruna yoğun mesailer harcayan AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu ise, yeni hastanenin sadece iki ay içerisinde hizmete girmesi için tefrişat ve tıbbi donanımları için yoğun çabalarının sürdüğünü söyledi.

Kusursuz bir sağlık hizmeti vermesi beklenen Yeni Gömeç Devlet Hastanesi'nin ilçeye kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şükranlarını sunan Başkan Uslu, "Tabii ki bu uğurda bizlere gece-gündüz destek veren mevcut ve önceki dönem AK Parti Balıkesir milletvekillerine, AK Parti Balıkesir İl Başkanıma, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıma ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse iki ay gibi kısa sürede Gömeçli hemşerilerimizin hizmetine girecek olan hastanemizin dışında, ilçemizde hükümetimi tarafından yapılacak diğer hizmetler içinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Gömeç halkımız her şeyin en iyisine layıktır" diye konuştu. - BALIKESİR