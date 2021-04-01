Son dakika: Gönüllü gençler, dezavantajlı çocuklar için kolları sıvadı - Son Dakika

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) liderliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında "Rengarenk Gönüller" projesi başlatılıyor.

Proje kapsamında gençlerin gönüllülük faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için Gazikent Gençlik Merkezinde koruma altında olan çocuklar için uygulanmak üzere çeşitli sanat atölyeleri ve eğitimler planlandı.

Gönüllü faaliyetler yürütecek olan gençler, bu kapsamda koruma altında olan 6-18 yaş aralığında ve öncelikli olarak suça karışmış toplam 100 çocuk ve gençle atölyeler yürütecekler.

6-12 yaş aralığında olan çocuklar için resim, drama ve orff atölyeleri, 12-18 yaş aralığında olan gençler için drama ve resim atölyeleri düzenlenecek proje kapsamında, 16-18 yaş grupları için kurum koruması sonrasında onlara katkı sağlayacağı düşünülen iş etiği ve kendi kendine liderlik eğitimleri planlandı.

Tüm bu çalışmalarla koruma altında olan çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden gelişimlerine olumlu katkılar sağlanması bekleniyor.

Proje kapsamında sosyal medya hesapları ve afişler yoluyla yapılan tanıtımlara başvuran gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip, 27-28 Mart günlerinde oryantasyon ve eğitim çalışmalarına katıldı.