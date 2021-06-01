Üye Girişi
Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı - Son Dakika

Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı

01.06.2021 14:17
Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" çalışmalarına start aldı.

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" çalışmalarına start aldı. Gönüllü itfaiyecilik başvuruları İtfaiye Amirliğinde başladı.

Altınova Belediye Meclisinin 2021 Mayıs ayı son oturumunda gündem maddeleri arasında yer alan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ele alındı. Meclis üyelerinin oylarına sunulan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği kabul edildi. Altınova Belediyesi'nin yangın, kaza ve afet durumlarında can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için hayata geçirdiği 'Gönüllü İtfaiyecilik Arama Kurtarma Ekibi Projesi başladı.

Gerekli eğitimleri alan gönüllüler, kurs bitiminde 'Gönüllü İtfaiyeci Kartı' alarak görevlerine başlayacak. Sunulacak eğitimlerle itfaiye faaliyetlerine geri hizmet desteği sağlanacak, arama kurtarma çalışmalarında itfaiyeye destek olunacak.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesinde gönüllülük esasıyla hareket edecek 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlara afet bilinci kazandırılacak.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bu proje ile ekiplerimizin olayın gerçekleştiği bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını asgariye indirmeyi amaçlıyoruz. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma, olası afet gibi durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale eden itfaiye ekiplerine ilk yardım hizmetlerini yürütmede yardımcı olmak, halkı yangın söndürme ve afetlere karşı alınacak tedbirler konusunda aydınlatmak, verecek olduğumuz eğitimlerin başında geliyor. 18 yaş ve üzerinde, sağlık koşulları elverişli her bir vatandaşımız 'Gönüllü İtfaiyeci arama kurtarma' ekibinde yer alabilir. Eğitimler ücretsiz olarak verilecek olup, eğitim sonunda sertifika verilecek" diye konuştu. - YALOVA

Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı
Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı

Arama Kurtarma, İtfaiye, Yangın, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı, giriş ücretleri cep yakıyor: Tam 60, indirimli 30 TL Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı, giriş ücretleri cep yakıyor: Tam 60, indirimli 30 TL Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi

Son Dakika Haberleri
14:31 Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak
14:30 Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:27 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı
14:23 Kız arkadaşının uçuşunu engellemek isteyen kişi asılsız bomba ihbarında bulunmuş
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak         
14:32
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
Kız arkadaşının uçuşunu engellemek isteyen kişi asılsız bomba ihbarında bulunmuş Kız arkadaşının uçuşunu engellemek isteyen kişi asılsız bomba ihbarında bulunmuş         
14:23
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü         
12:21
Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı         
11:47
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 14:36:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement