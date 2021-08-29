Kars'ta, köy köy dolaşıp çocuklara oyuncak hediye ederek sevinçlerine ortak olan "Bir oyuncak da sen ver" ekibi, sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz hafta Susuz ilçesine bağlı Aynalı köyünde, aşırı yağışlar nedeniyle taşan dereler, evlerde su baskınına neden olarak hasar oluşturdu.

Sel nedeniyle birçok evde hasar oluşurken, çocukların oyuncakları da sular altında kaldı.

Söz konusu bu çocukların yüzünü güldürmek için harekete geçen sosyal medya platformu ekibi "Bir oyuncak da sen ver" araçlarını oyuncak doldurarak afet bölgesine gitti.

Gönüllü ekip, köy meydanında çocuklarla bir araya gelip oyunlar oynayarak oyuncak hediye etti. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar yeni oyuncaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gönüllülerden Fatih Taş, yaptığı açıklamada, doğal afetlere maruz kalan çocukların daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bugünkü programlarını selden etkilenen çocukların köyünde yaptıklarını ifade eden Taş, "Bir oyuncak da sen ver ailesi olarak, Kars'ta tüm köylere gidip çocuklarla etkinlik yaparak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugüne özel de selden etkilenen çocukları mutlu etmek istedik çünkü geçen haftalarda burada bir sel felaketi oldu." diye konuştu.

Taş, çocuklara moral vermek amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını anlatarak, "Buradaki çocukların elbiseleri, kıyafetleri hep gitti. Bu yüzden onlara bir moral, motivasyon olsun diye çocuklara bugün oyuncak dağıttık. Sohbet edip oyunlar oynadık. Onları o sel felaketinin etkilerinden kurtarıp güzel bir şekilde eğlendirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Tuğba Akıncı ise çocukların selden psikolojik olarak etkileneceklerini düşünüp onları mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Doğal afetlerin çocuklar üzerinde etkileri olabiliyor biz de o etkileri en aza indirebilmek için selden etkilenen Aynalı köyüne geldik. Burada çocuklarla çok güzel etkinlikler yaparak onları mutlu etmeye çalıştık umarız onlar içinde iyi olmuştur."