Son Dakika: Görevden alınan Katalonya Başkanı Quim Torra, hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak - Son Dakika

Son Dakika: Görevden alınan Katalonya Başkanı Quim Torra, hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak

Gelen son dakika haberine göre İspanya'da devlet kurumlarına itaatsizlik suçuyla görevden alınan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, hukuki mücadelesini Avrupa mahkemelerinde sürdüreceğini açıkladı.

Son Dakika: Görevden alınan Katalonya Başkanı Quim Torra, hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak, System.String[]

İspanya'da devlet kurumlarına itaatsizlik suçuyla görevden alınan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, hukuki mücadelesini Avrupa mahkemelerinde sürdüreceğini açıkladı.

Yüksek Mahkemenin onadığı, 1,5 yıl kamu görevinden men cezasıyla görevi sona eren Torra, Katalonya başkanlık binasında yaptığı konuşmada, "Bugün başkan olamayacağıma karar verenler Katalonya halkı değil birkaç yargıç oldu." dedi.

Torra, İspanya'da yargının bağımsız olmadığını savunarak, "Katalanların adalet bulduğu tek yer" olarak tanımladığı Avrupa mahkemelerine başvuracağını duyurdu.

Katalonya'nın bağımsızlık amacından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Torra, "Bağımsızlığı, kendi geleceğimize karar verme hakkını istiyoruz ama her şeyden önce kaliteli bir demokrasi istiyoruz. Bunu gelecek aylarda seçimlerde yapacağız." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanyol basını, Katalonya'da iktidarda olan ayrılıkçı iki siyasi partinin Kovid-19 ile bağlantılı zor bir süreç yaşanmaması halinde 7 Şubat'ta erken seçimlerin yapılması için anlaştığını duyurdu.

Bu arada bağımsızlık yanlısı Katalanlar, görevden alınan Torra'ya destek için Barselona başta olmak üzere bazı Katalan kentlerinde gösteri düzenledi.

Barselona'daki Katalonya başkanlık binasında göstericilerin yanına giden Torra, destekleri için teşekkür etti.

"Özgürlük" ve "adalet" sloganı atan kalabalık, Katalonya yerel parlamento binasına yürürken, eylemlerine burada devam ediyor.

İspanya'da Nisan 2019'da yapılan erken genel seçim döneminde devlet kurumlarında propaganda yasağına uymamakla suçlanan Torra, Merkez Seçim Kurulunun aksi yöndeki talimatına rağmen Katalonya başkanlık binasına astırdığı "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmamıştı.

"Tutuklu ve yurt dışına firar eden Katalan siyasetçilere destek" pankartını kaldırmamasından dolayı Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince Aralık 2019'da 18 aylık kamu görevinden men ve 30 bin avro cezaya çarptırılan Torra ile ilgili karar bugün Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İspanya demokrasi tarihinde görevdeyken men cezası alan ilk özerk yönetim başkanı olan Torra, söz konusu pankartı, "ifade özgürlüğü" olarak savunmuştu.

Torra'nın görevinden alınmasından dolayı yerine mevcut durumda Başkan Yardımcısı olan Pere Aragones'in geçmesi bekleniyor.

Katalonya, Hükümet, İspanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 23:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Görevden alınan Katalonya Başkanı Quim Torra, hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak - Son Dakika

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