Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu

Yine aynı ülke yine aynı manzara! Bu kafayla NATO'yu rüyanızda görürsünüz

İşte Emniyet'in baskın yaptığı yayınevi hakkında merak edilen tüm detaylar

KPSS'de çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemesinde yer alan sorularla aynı çıkması ülke gündeminin ortasına oturdu. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı.

YENİ ÖSYM BAŞKANI ATANDI

KPSS'deki soru krizinin faturası ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e kesildi. Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı. Dün gece ise Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERSOY KİMDİR?

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.